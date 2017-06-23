Soğukpınar Yatılı Erkek Hafız Kur’an Kursu yeni binasında

İlçede uzun yıllardır Yeni Mahalle Cerrahlar Sokak’ta faaliyetini sürdüren yurt binası, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL kapsamında başlatılan soruşturma ile kapatılmış, ardından Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen 4 katlı ve yaklaşık 220 metrekare büyüklüğündeki yurt, İlçe Müftülüğünün kullanımına tahsis edildi. Binada gerekli düzenlemeler tamamlanarak Soğukpınar Yatılı Erkek Hafız Kur’an kursu buraya taşındı.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren İlçe Müftüsü Selami Bağcı, “Binanın iç mekan tamiratı yapıldı. Binaya yangın merdiveni yapılarak binanın her bölümü elden geçirilerek yangın yönetmeliğine uygun hale getirildi. Sınıflar hafızlık sistemine göre yeniden düzenlendi. Kur’an kursumuzun fiziki olarak daha geniş bir binaya taşınmasıyla öğrenci kapasitesi de arttırıldı. Şu anda yatılı öğrencilerimiz ile birlikte gündüz de dileyen öğrencilerimize kurs veriliyor. İlçemiz ve geleceğimizin hafızlarına yakışan bir mekâna sahip olduk. Genç hafızlarımız bu binada daha geniş ve güzel ortamlarda eğitim alma fırsatı bulacak. Bu bağlamda bizlere destek olan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Binamızın tefrişatı ve yeniden düzenlenmesi konusunda bizlere her konuda destek olan Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı’ya ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.