Su Eğlence Dünyası yeni düzenlemelerle çocukların hizmetine girecek

Eğitim ve çocuklara yönelik çalışmalara katkı sağlamaya devam eden Bilecik Belediyesi tarafından yapılan Su Eğlence Dünyası, gerçekleştirilen yenileme ve düzenleme çalışmaları ile çocukları bekliyor. Yaz Spor Okulları ile çocukları birçok alternatif sosyal faaliyetlerle buluşturan Bilecik Belediyesi, Yaz Spor Okulları kapsamında bu dönem yüzlerce çocuğu, Su Eğlence Dünyası ile buluşturuyor. Şu ana kadar binlerce öğrencinin hizmet aldığı Su Eğlence Dünyasında bu yıl da çocuklar; 13. 00 ile 16.00, 16.30 ile 19.30 saatleri arasında düzenlenecek olan yaz spor okulları yüzme kursları kapsamında faydalanacak.

Öte yandan, Yaz Spor Okullarının 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.