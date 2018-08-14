Süper Lig takımları her yıl Bilecik’teki Şampiyon Tepesinde buluşacak

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Şampiyon Tepe Anıtı; Süper Lig’de şampiyonları ağırlayacak. Orhangazi Mahallesi girişinde, bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilecek Şampiyon Tepe Anıtında, Süper Lig’de yer alan 18 takımın bayrağı dalgalanacak. 130 metrekarelik hilal ve Ay Yıldız görselinden oluşacak Şampiyon Tepe Anıtının ortasında Türk Bayrağı yer alırken, etrafından yürüyüş alanları, dinlenme alanları ve peyzaj bölümleri yer alacak. Her yıl farklı Süper Lig takımlarının Bilecik’te ağırlanacağı, ülkenin futbol tarihine katkılar sunan isimlerin de yer alacağı ve Bilecik’in estetik görünümüne katkı sunacak olan Şampiyon Tepe çalışması kısa bir süre sonra tamamlanarak, vatandaşların ve misafirlerin hizmetine sunulacak.