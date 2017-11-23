Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı

Kaza, Osmaneli Kızılöz Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücü Osman Uysal idaresindeki 11 AL 074 plakalı traktör, ilçe merkezine doğru seyrederken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yoldan çıktı. Ormanlık alana doğru ilerleyen traktörden atlamayı başaran sürücü, büyük bir tehlike atlattı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekiplerince kaza ile ilgili araştırma başlatıldı.