Traktör kazasında ölen yaşlı adam toprağa verildi

Osmaneli ilçesine bağlı Soğcakpınar köyünde dün gece yaşanan kazada hayatını kaybeden traktör sürücüsü Fahrettin Efe’nin (74) cenazesi, Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morgundan alındı. Soğucakpınar köyüne götürülen cenaze, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Tarladan işi bittikten sonra evine dönmek isteyen ve traktörü çalıştırmak için rampa aşağıya salıverdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Fahrettin Efe (74), devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanmıştı. Yaralı çiftçi, 112 ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından traktörün altından çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan Efe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Köydeki cenaze törenine Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Çevre köy muhtarları, köy halkı ve Efe’nin yakınları katıldı