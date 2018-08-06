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06 Ağustos 2018 13:49

Ünlü sanatcı Derya Uluğ Vezirhan’ı salladı

Ünlü sanatçı Derya Uluğ Bilecik’in Vezirhan Beldesi’nde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Köprülü Mehmet Paşa’yı anma şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konserde ilçeyi adeta salladı.

Ünlü sanatcı Derya Uluğ Vezirhan’ı salladı

06 Ağustos 2018 13:49


Vezirhan Demokrasi Meydanı’nda yapılan etkinliğe, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti İlk Başkan Vekili Haşim Balcı, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Konser öncesi bir açıklamada bulunan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, “Beldemiz Demokrasi Meydanında halkımıza pilav ikramı yapıldıktan sonra belde stadında kurulan konser alanına geçildi. Aynı anda çocuklarımız için de oyun alanları kuruldu, ücretsiz şeker ve mısır ikramımız oldu. Tanınmış sanatçılarımızdan Hüseyin Kağıt ve Derya Uluğ gösterdikleri performansla halkımızı doyasıya eğlendirdi. Şenliğimize katılan tüm vatandaşlarımıza ve misafirlerimize çok teşekkür ederiz. Nice şenliklerde bir arada olmak ümidiyle” dedi.


Etkinlik, Hüseyin Kağıt ve Derya Uluğ’un birbirinden güzel eserleri seslendirmesi ile sona ererken konser sonunda Başkan Duymuş sanatçılara beldeye özgü bir takım hediyeler taktim etti.




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