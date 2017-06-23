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23 Haziran 2017 16:44

Üst geçit çalışmaları tam gaz devam ediyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan Yeşilkent üst geçidinin yapım çalışmaları devam ederken, üst geçidin ayakları dikilerek tabliyesi oluşturuldu.

Üst geçit çalışmaları tam gaz devam ediyor

23 Haziran 2017 16:44

Bundan sonra geçidin her iki tarafında da toprak dolgu yapılacağı ve ardından belediyeye teslim edileceği kaydedildi.


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın “hemzemin geçitler ilçemiz için sorun olmaktan çıkacak” açıklamasıyla birlikte start verilen çalışmaların ardından yapımına başlanılan Yeşilkent üst geçidinin bu yıl içerisinde hizmete girmesi bekleniyor. Yeşilkent Mahallesi ile 4 Eylül Mahallesini birbirine bağlayacak olan üst geçit yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yüklenici firma yetkilileri şu anda üst geçit ile ilgili olarak ayakların dikilmesi işlemlerinin tamamlandığını belirttiler. Ayakların dikilmesinin ardından şu anda üst geçidin tabliyesinin oluşturularak prefabrik kirişlerin yerlerine konulduğunu ve montalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Montalama işlemlerinin tamamlanmasının ardından üst geçidin sağ ve sol taraflarında toprak dolgu işlemlerinin yapılacağı ve ardından belediyeye teslim edileceği ifade edildi. Belediyeye teslim edilmesinin ardından da gerekli dolgu ve asfaltlama çalışmalarından sonra üst geçidin kullanıma açılmasının planlandığı belirtildi.


Geçtiğimiz yıl ihalesi ve yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılan üst geçidin bir aksilik olmaz ise yaz sonunda hizmete girmesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Yeşilkent Mahallesi’ni ve kent merkezini birbirine bağlayan cadde üzerindeki trafik yükünün azalması tahmin edilirken sürücüler için demiryolu bir sorun olmaktan çıkacak. Diğer 2 üst geçit konusunda ise yeni gelişmeler kaydedildi. Seramik yoluna yapılması planlanan ve ihalesi yapılan üst geçit konusunda ise konut sahipleri ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için proje tadilatı yapıldığı ve önümüzdeki günlerde zaman kaybetmeden inşaat çalışmalarına başlanacağı kaydedildi. Mezbahanın olduğu bölüme yapılacak üst geçit konusunda ise proje çalışmalarının devam ettiği ve proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından ihaleye çıkacağı belirtildi.




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