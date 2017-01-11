Vali Elban, mülki idare amirleriyle buluştu

Bilecik Valisi Süleyman Elban, mülki idare amirleriyle 10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle bir araya geldi.

Vali Elban, eşi Beyzanur Elban ile birlikte Polisevi’nde, Bilecik’te görev yapan Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar ile eşlerinin katıldığı yemekte, tüm mülki idare amirlerinin günlerini kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. Mülki idare amirlerinin, yurdun farklı yerlerinde hizmet için görev yaptığını ifade eden Vali Elban, "Kamu hizmetlerinin kalitesi idarecilerin gayretine ve başarısına bağlıdır. Mülki idare amiri olmak bir hak olduğu gibi belirli sorumlukları da beraberinde getirmektedir. Biz idareciler, görev yaptığı yere faydalı olabilmek için var gücüyle çalışan insanlarız. Dolayısıyla, yürüttüğümüz çalışmalarda temel hedefimiz insan olmalı. Bizler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayret ve şevkle çalışmalarımıza ve hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Sohbet ortamında geçen yemekte, vali yardımcıları ve kaymakamlar da, Vali Elban’a teşekkür etti.