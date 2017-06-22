Vali Elban’dan veda ziyareti

Bozüyük’te ilk olarak Hükümet Konağı’na gelerek Kaymakam Hasan Yaman ile görüşen Vali Elban, daha sonra Kaymakam Hasan Yaman ve Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç ile birlikte Bozüyük Belediyesi’ne geldi. Vali Süleyman Elban ve beraberindekileri kapıda karşılayan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı misafirleri ile birlikte makama geçti. Vali Elban burada Kaymakam Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Başsavcı Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları, TSO Başkanı Buğra Levent ve Belediye Meclis üyesi ve TSO Meclis Başkanı M. Doğan Tunç ile bir süre görüştü. Devletin görevlendirdiği her yerde, her zaman göreve hazır olduğunu belirten Vali Elban, Başkan Bakıcı ile sohbet ederek, Bilecik’te geçirdiği zamanda Yerel Yöneticiler ile Devlet Kurumlarının uyumlu çalışmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; “Mahalle idareler konusundaki tecrübesi ve bilgisi ile bizlere yol gösteren, ilçemize ve ilimize kattığı değerler ile kendimizi her zaman şanslı görmemize neden olan Sayın Valimiz Süleyman Elban’a teşekkürlerimi sunuyor yeni görev yerinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Vali Elban’a hediye ve plaket takdimleri yapıldı. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Vali Süleyman Elban’a Bozüyük’ün simgesi Metristepe Anıtı tablosu takdim ederken, Vali Elban’da Bilecik’te görev yaptığı sürede böyle değerli yöneticiler ile tanışmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.