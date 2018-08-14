Yeni aldığı otomobille kaza yaptı

Otomobilin viraja hızlı girdiğini söyleyen görgü tanıkları, kazaya refüjden akan çim sulama suyunun neden olduğunu iddia etti.

Alınan bilgilere göre, ses sanatçısı Hilal Coşgun (22) bir hafta önce aldığı 11 AAE 561 plakalı otomobili ile Bilecik-Bozüyük karayolunda seyir halindeyken Bilecik Belediyesi önünde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kazada yaralanan Coşgun olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanıkları kazanın, otomobilin viraja sert girmesi ve refüjde bulunan çimler sulanırken yola saçılan su birikintileri nedeniyle yaşandığını iddia etti.

"Su yüzünden kendini kurtaran kurtarıyor, kurtaramayan refüje çıkıyor"

Kızını yolun diğer tarafında bekleyen baba Ertan Coşgun kaza anını anlatarak, "Kızım kullanıyordu arabayı ben de karşıda bekliyordum onu. Gördüm buradan virajdan döne döne refüje vurdu sonra da oraya çıktı. Sebep su işte görmüyor musunuz? Millet burada dönerken sürekli kayıyor. Bu saatte burası nasıl sulanıyor ben anlamıyorum. Bu saatlerde sulanmaması lazım buranın. Ben kendim de belediyede çalışıyorum ama herkes burada arabalar yan yatıp öyle gidiyor. Kayarak kendini kurtaran kurtarıyor kurtaramayan ya refüje çıkıyor ya belediyenin bahçesine giriyor ya karşıya parka giriyor. Bunun sorumlusu o zaman kim olacak" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.