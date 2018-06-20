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20 Haziran 2018 20:19

15 Temmuz gazisinin kapısını işaretleyip 2 mermi bıraktılar

Bingöl’de, 15 Temmuz gazisi Mehmet Akif Özdemir’in evinin önüne 2 mermi bırakılıp, kapısı işaretlendi.

15 Temmuz gazisinin kapısını işaretleyip 2 mermi bıraktılar

20 Haziran 2018 20:19

Gazi Özdemir’in durumu bildirmesi üzerine polis çalışma başlattı.


Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının(FETÖ/PDY) 15 Temmuz’da gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe girişimi gecesi İstanbul’da yaralanıp gazi olan Mehmet Akif Özdemir, tehdit edildi. Bingöl merkeze bağlı Kültür Mahallesi’nde evinin önüne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 2 mermi bırakılırken, kapısına çarpı atılarak işaretlendi. Durumu fark eden Özdemir polise bilgi verdi. Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mermi bırakıp, evi işaretleyen şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.


Evinin kapısına işaret yapılıp, iki mermi konulduğunu sabah fark ettiğini belirten gazi Özdemir, "İşaretleri fark edince polisi arayarak bilgi verdim. Benim kimseden bir korkum yok ama eşim ister istemez bu durumdan dolayı bir tedirginlik yaşadı. Bu işareti ve mermileri kim veya kimler neden yaptı bilmiyorum. Polis gelerek inceleme yaptı" dedi.


Kimseyle bir şahsi husumeti bulunmadığını dile getiren Özdemir, “Biz kendi halinde olan bir aileyiz. Ben hain darbe girişimi gecesi devletimiz ve milletimiz için o hainlere karşı bedenimi siper ettim. Böyle mermi koyarak ne yapmaya çalıştıklarını bilmiyorum. Bunu yapan veya yapanların kısa sürede yakalanacağına inanıyorum” diye konuştu.




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