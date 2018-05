"16 yıldır en çok güven duyulan parti AK Parti"

Sözen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Nisan tarihinde erken seçim kararını almasıyla başlayan, aday adaylarının başvuru süreci ile devam eden, 21 Mayıs 2018 pazartesi günü adayların belirlenmesi ile sürecek olan maratonda 16 yıllık bir parti olan Ak Partiye her biri bir birinden değerli 7 bin 329 aday adayının başvurmasının bu partiye duyulan güvenin ve teveccühün bir sonucu olduğunu dile getirdi. Sözen, "Bu başvuru sayısı gösteriyor ki, aradan 16 yıl geçmesine rağmen halen Türkiye’de en çok güven duyulan partinin AK Parti olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor. 7 bin 329 adayın Ak Partiye başvurması duyulan güven açısından önem arz ederken adayların çokluğu partiye sadakat olmaması halinde olumsuz yönde bir etki oluşturacaktır. Olumsuz bir etki oluşturmaması için AK partiye başvuran aday adaylarından milletvekili aday listesinde yer alan, yer almayan herkesin partimize ilk günkü aşkla sevgiyle ve sadakatle bağlı kalması gerekmektedir. Hiçbir aday adayımız ben niye yer almadım, en iyisi bendim, benim hakkım yenildi, benden daha iyi olmayan bir aday adayına yer verildi, havasına girmemesi böyle bir hataya asla düşmemesi gerekir. Hepimiz birer AK Parti neferiyiz ve AK Partiye gönül vermiş kişileriz. Hiçbirimiz rehavete kapılıp kendimizi parti üstü görmememiz lazım. Kendimizi parti üstü görseydik partiden daha güçlü görseydik o zaman her birimiz kendi illerimizde bağımsız bir şekilde aday olup seçilme yoluna giderdik. Hiçbirimiz bu yola başvurmadığımıza göre hiçbirimiz de parti üstü değiliz. 7 bin 329 aday adayından yer alanlar, almayanlar asla partimize karşı bir tavır takınma ve bir ihanet oyununa başvurmamalıyız. Hiçbirimiz kendi kişisel çıkarlarımızı, kendi menfaatlerimizi partimizin, ülkemizin, devletimizin menfaatleri üzerinde görmemeliyiz. AK Parti ilkeler ve kuralları olan bir partidir. Her aday adayına düşen görev bu ilkelere ve kurallara riayet etmektir. Zaten kendi menfaatini, kendi kişisel hırsını partinin, milletin, ülkenin menfaatinden üstün tutan kişilerden hiçbir şey olmadığı gibi milletvekili de olmaz. AK Partiye başvurmuş bütün aday adaylarından özel ricamız, beklentimiz ve talebimiz memleketimiz çok zor ve zahmetli bir süreçten geçerken ülkemiz adeta içten ve dıştan dört bir taraftan kuşatma altında iken, bütün şer odakları birleşmişken, birçok saldırılar ile karşı karşıya iken partimizin ve Cumhurbaşkanımızın bize en çok ihtiyaç duyduğu bugünlerde milletvekili adayı olamadığımız için kalkıp partimize ve Cumhurbaşkanımıza ihanet etmek asla bize yakışmaz. Bütün aday adayları çıkıp milletimizin huzurunda Cumhurbaşkanımıza ve partimize asla ihanet etmeyeceğiz partimizin ve Cumhurbaşkanımızın emrindeyiz şeklinde söz vermeliyiz. Toplum olarak da millet olarak da bu sözlerin takipçi olup aday adaylarının bu sözlere uyup uymadıklarını takip etmeliyiz. Sırf milletvekili adayı olarak yer almadığı için partimize ve Cumhurbaşkanımıza ihanet edenlere bu toplum değer vermemeli itibar etmemeli ve onları siyaset arenasından tamamen silmelidir. Bütün aday adayı arkadaşlarımızı bu sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz" dedi.