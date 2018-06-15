Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 14:20

40 yıllık gelenek önce Mehmetçikle sonra ailelerle bayramlaştılar

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde ikamet eden vatandaşlar, ailelerinden önce İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek, Mehmetçikle bayramlaşarak 40 yıllık geleneği yaşatıyor.

40 yıllık gelenek önce Mehmetçikle sonra ailelerle bayramlaştılar

15 Haziran 2018 14:20


Yedisu ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Merkez Yeni Cami’de kılınan bayram namazı ve mezarlık ziyaretinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Yedisu Kaymakamı Bünyamin Kararlıoğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Ersiz Özer, Belediye Başkanı Salih Uçan’ın da katıldığı programda Mehmetçik ve vatandaşlar kucaklaşarak bayramlaştı.


Ailelerinden önce İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek Mehmetçiklerle bayramlaştıklarını belirten vatandaşlar, “Yaklaşık 40 yıldır bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Bayram Namazı sonrası ilk olarak buraya geliyoruz ve askerimizle bayramlaşıyoruz. Burada programın ardından evlerimize giderek ailelerimizle bayramlaşıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİNGÖL HABERLERİ
BİNGÖL HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç