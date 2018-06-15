40 yıllık gelenek önce Mehmetçikle sonra ailelerle bayramlaştılar

Yedisu ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Merkez Yeni Cami’de kılınan bayram namazı ve mezarlık ziyaretinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Yedisu Kaymakamı Bünyamin Kararlıoğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Ersiz Özer, Belediye Başkanı Salih Uçan’ın da katıldığı programda Mehmetçik ve vatandaşlar kucaklaşarak bayramlaştı.

Ailelerinden önce İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek Mehmetçiklerle bayramlaştıklarını belirten vatandaşlar, “Yaklaşık 40 yıldır bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Bayram Namazı sonrası ilk olarak buraya geliyoruz ve askerimizle bayramlaşıyoruz. Burada programın ardından evlerimize giderek ailelerimizle bayramlaşıyoruz” dedi.