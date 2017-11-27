547 metrelik "Çapakçur" köprüsünde sona gelindi

23 Milyon 450 bin TL’ye mal olan köprüdeki tüm işlerin bir kaç gün içerisinde tamamlanarak trafiğe açılması bekleniyor.

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünce ihalesi gerçekleştirilen ve Mart 2017’de trafiğe kapatılarak yapımına başlanılan Çapakçur Köprüsü’nde çalışmalarda sona gelindi. Kısa bir süre önce yaya korkulukların tamamlanmasının ardından yaya kısmı trafiğine açılan köprüde, asfaltlama çalışmalarının da tamamlanması ile araç trafiğine açılacağı bildirildi.

Şehrin iki yakasını birleştiren Çapakçur Köprüsü’nün 547 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğinde, çift yönlü, yaya geçitli, 32 ayak üzerine kurulduğu ve 23 Milyon 450 Bin TL’ye mal olduğu aktarıldı.

Köprüdeki çalışmaları yerinde inceleyen Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, çalışmalarda sona gelindiğini ve birkaç gün içinde trafiğe açılacağını söyledi.

Köprü projesinin bir sezonda tamamlandığını aktaran Başkan Barakazi," Bu proje bir yıl önce başlayacaktı ama bazı çalışmalar bunun gecikmesine neden oldu. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında bakanımızın öncülüğünde karayollarıyla bir toplantı gerçekleştirdik. O toplantıda bunun bir sezonda bitirilip bitirilmeyeceği konuşuldu. Şubat ayında yıkımını gerçekleştirmeyi ve bitirmeyi hedefledik. Biz kendi aramızdaki karara bağladıktan sonra ilgili firmayı çağırdık. Yetkili firma bir sezonda bunu bitirebileceğini aktardı. Allah’a şükür köprümüz bitti. Asfaltlama çalışması da bitti. Sinyalizasyon çalışmaları da bitiyor. Köprümüz yaya geçidine açıldı birkaç güne de köprümüzü tamamen bitip hizmete girecek” dedi.

Çapakçur Köprüsü’nün bitimini bekleyen vatandaşlar ise, yapılan hizmetten dolayı memnun olduklarını dile getirdi.