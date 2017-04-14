Yılmaz, “En kısa sürede zarar ziyan tespitleri yapılacak ve vatandaşımızı hiçbir şekilde mağdur etmeden çözüm bulunacak” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Halis Bilden, Bingöl’de selden zarar gören bölgede incelemelerde bulundu. Bingöl’ün en son 1991 yılında sele maruz kaldığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Bingöl’de bir sel felaketi yaşadık. En son 1991 yılında yaşanan bir sel felaketi vardı Bingöl’de, o tarihten bu yana yaşadığımız en büyük sel felaketi oldu. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Bazı zararlar, köprünün hemen başındaki bir evimizde biraz zarar var. Herkes tahliye olduğu için çok şükür cana gelen herhangi bir şey yok. Su güzergahı boyunca bazı hayvanların telefi var, bir halı sahanın tahribi var, bazı evlere belli oranda su basması söz konusu. En kısa sürede zarar ziyan tespitleri yapılacak ve vatandaşımızı hiçbir şekilde mağdur etmeden çözümleri bulunacak. Bu saatten sonra da çok tedbirli olmamız lazım. Gerek kamu kuruluşlarımızın, gerekse vatandaşlarımızın bu mevsim şartlarını dikkate alarak dikkatli hareket etmelerinde büyük fayda var” dedi.

Bingöl’e geçmiş olsun dileklerinde bulunan AFAD Başkanı Bilden ise, “Bütün ekiplerimiz burada. Bir değerlendirme bulunup, en kısa sürede yaraların sarılması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.