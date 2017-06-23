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23 Haziran 2017 00:36

AK Partili Yılmaz: “Tuzağa düşmeyeceğiz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ülkemizi gelişme yolunda alıkoymaya çalışanlar var.

AK Partili Yılmaz: “Tuzağa düşmeyeceğiz”

23 Haziran 2017 00:36

Bunların asıl derdi birbirimizle uğraşıp enerjimizi heba etmemizdir. Ama biz bu tuzağa düşmeyeceğiz, birbirimizle uğraşmayacağız ve hep birlikte güzel bir Türkiye’ye ulaşmak için çalışacağız” dedi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, beraberinde Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu ile birlikte Bingöl’ün Genç ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.


Teravih namazının ardından ilçedeki bir çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, “Bütün Türkiye’de İslam aleminde Ramazan ayının güzelliğini yaşıyoruz. Ama bir taraftan da maalesef İslam dünyasında acılarda yaşanıyor. Suriye’de, Afganistan’da, Irak’ta, Yemen’de, Libya’da Müslüman kardeşlerimiz Ramazan’ı bizim yaşadığımız gibi huzurlu yaşayamıyorlar. Cenab-ı Allah onlara yardım etsin. Hep birlikte Müslüman aleminin daha iyi bir noktaya gelmesi için yardımcı olsun. Fitne fesat yaparak insanları birbirine düşüren hangi odaklar olursa olsun Allah onları da kahrı perişan eylesin” dedi.


“Güneş balçıkla sıvanmaz”


Çok daha güzel bir gelecek oluşturacaklarını belirten Yılmaz, “Kim ne yaparsa yapsın güneş balçıkla sıvanmaz, demişler. Hakikati hiç kimse karartamaz. Nasıl oyunlar oynarlarsa oynasınlar başarılı olmayacaklar. Nitekim son olarak 15 Temmuz’da bunu yaşadık. 15 Temmuz’da bu millet ülkemizi çökertmeye çalışanlara karşı en güzel cevabı verdi. Tankların tüfeklerin karşısına silahsız bir şekilde gönlüyle, o çıplak elleriyle, imanıyla karşı durdu. Cenab-ı Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. 15 Temmuz’u unutmadık unutturmayacağız” diye konuştu.


“Tuzağa düşmeyeceğiz”


16 Nisan referandumu ile yeni bir döneme geçtiklerini aktaran Yılmaz, "Şuanda partili Cumhurbaşkanlığı sistemindeyiz. 2019’dan sonra ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeceğiz. O zaman işler daha çok hızlanacak ve hizmetlerde katlanarak artacak inşallah. Buna engel olmaya çalışanlar var, ülkemizi gelişme yolundan alıkoymaya çalışanlar var. Bunların asıl derdi birbirimizle uğraşıp enerjimizi heba etmemizdir. Ama biz bu tuzağa düşmeyeceğiz, birbirimizle uğraşmayacağız ve hep birlikte güzel bir Türkiye’ye ulaşmak için çalışacağız” şeklinde konuşmasını sürdürdü.


“Son 7 yılda 350 milyon TL eğitime harcama yaptık”


Bingöl’de son 7 yıl içerisinde eğitime 350 milyon TL destek verdiklerini hatırlatan Yılmaz, “Gün geçmiyor ki çalışmalar yapılmasın. Bugün Bingöl’de başarılı olan öğrencilerimiz ve aileleriyle iftarımızı açtık. Bingöl ilk defa bu sene TEOG’da Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. Bizim çocuklarımızın başarısı Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. Ama bunlar kendiliğinden olmuyor. Sadece son 7 yılda 350 milyon TL eğitime harcama yaptık. Bingöl’ün her tarafından derslik sayımızı, öğretmen sayımızı katladık ve bunun meyvelerini de almaya başladık. Biliyorsunuz üniversite sınavlarında bir kız çocuğumuz birinci oldu yine TEOG sınavlarında birçok çocuğumuz Türkiye birincisi oldu” diyerek sözlerini tamamladı.




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