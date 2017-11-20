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20 Kasım 2017 11:56

ASM, sağlık evine dönüştürüldü

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir köyde 2 yıl önce yapılan Aile Sağlık Merkezi (ASM), nüfus yetersizliğinden dolayı sağlık evine dönüştürüldü.

ASM, sağlık evine dönüştürüldü

20 Kasım 2017 11:56


Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Dörtyol köyünde 2015 yılında, Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinesinde yapılıp tamamlanan ASM, aradan geçen 2 yıla rağmen açılamadı. Yaklaşık 500 nüfuslu köyün sağlık ihtiyaçları için ilçe merkezine gittiğini belirten yöre sakinlerinden Arslan Yıldız, 2 yıldır tamamlanan hizmetin açılması talebinde bulundu.


Yaklaşık 2 yıl önce sağlık evinin bittiğini aktaran yöre sakinlerden Arslan Yıldız, "Fakat bittikten sonra bu eve ne gelen oldu nede soran. Devletimiz bizleri düşünerek bu sağlık evini yaptı. Fakat ne hikmetse sonradan bu evin açılması durduruldu. Devletimizin parası bu şekilde çöpe gidiyor yazıktır günahtır”dedi.


Öteyandan İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, nüfus yetersizliğinden dolayı ASM olarak düşünülen hizmet binasının Sağlık Evine dönüştürüldüğünü belirdirdi.


Sağlık hizmet binasının Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinesinde yapıldığını aktaran yetkililer," Sağlık kurumları birleşince de ilgili kurum biz olduk. Gelen talepleri değerlendirdik ancak ASM olarak düşünülen bina nüfus şartına takıldı. Binanın boşa çıkmaması için bakanlığa sağlık evi başvurusunda bulunduk ve olumlu yanıt aldık. Binası sağlık evine dönüştürüp ebe atanması için talep sunduk o talebimizde olumlu yanıt aldı. Ebemiz atandı şuan güvenlik soruşturmasında kısa süre içinde tahrip edilen binanın onarımını yapacağız ve atanan ebe göreve başlayacak” dedi.




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