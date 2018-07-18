Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Simani Mahallesi ve çarşı merkezinde ki esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Barakazi, özellikle kentsel dönüşüm, yeni belediye hizmet binası projesi ve kent meydanına ilişkin soruları cevapladı.

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin ilk üç etabının ihale edildiğini aktaran Belediye Başkanı Yücel Barakazi, “Güvenlik soruşturması devam ediyor. Güvenlik soruşturmasının tamamlanmasıyla ilgili firmalarla sözleşme imzalanacak. Projeye konu olan Kentsel Dönüşüm projemizin 1’inci etap toplu konut alanında 30 bin metrekare alan üzerinde 332 adet 161 metrekarelik tip konut, 60 ofis ve işyeri, bina altlarında toplam 100 araçlık kapalı otopark yer alacak. 2’inci etap toplu konut alanında, 35 bin metrekarelik alan üzerinde 308 adet 161 metrekarelik tip konut, 60 ofis ve işyeri, bina altlarında toplam 120 araçlık kapalı otopark, 1 adet 8 derslik B+Z+1 katlı kreş, çocuk oyun alanları yer alacak. 3’ücü etap toplu konut alanında, 34 bin metrekarelik alan üzerinde 308 adet 16 metrekarelik tip konut, 60 adet ofis ve işyeri, bina altlarında toplam 120 araçlık kapalı otopark, 1 adet B+1 katlı ekmek fırını, 1 adet B2+B1 katlı 225 araçlık yer altı otopark ve çocuk oyun alanları yer alacak. İhale hazırlıkları devam eden 4’üncü etap toplu konut alanında ise 26 bin 300 metrekarelik alan üzerinde 160 adet 161 metrekarelik tip konut, toplam 140 araçlık açık otopark, açık fitness alanı, açık çocuk oyun alanı, site güvenliği ve kontrol kulübesi yer alacak. Ayrıca 4 adet bloktan oluşacak 160 adet 222 metrekarelik rezidans konut, her bir blok altında 186 metrekarelik fitness salonu, 325 metrekarelik kış çocuk oyun alanı, 200 metrekarelik yüzme havuzu yer alacak. 5’inci etapta ise kültür merkezi ve cami yapımı yer alacak” dedi.

Vatandaşların ve esnafın görüşlerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Barakazi, “ Bu ziyaretler hem aramızdaki bağları güçlendiriyor hem de bizlere sorun ve talepleri yerinde dinleme fırsatı veriyor. Esnaflarımız tarafından bizlere iletilen tüm beklenti ve şikayetleri önemle dinleyerek ilgili birimlerimize iletiyoruz. Ortak akıl şiarıyla hareket ederek, vatandaşlarımızı dinliyoruz. Bingöl Belediyesi olarak hedefimiz en iyi şekilde ilimize hizmet sunmaktır. Vatandaşımızdan aldığımız güç ve destekle çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.