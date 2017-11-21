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21 Kasım 2017 14:44

Bingöl AFAD, öğrenci ve muhtarları bilgilendirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl İl Müdürlüğü tarafından, ‘O Kahraman Benim’ projesi kapsamında öğrenci ve mahalle muhtarları bilgilendirildi.

Bingöl AFAD, öğrenci ve muhtarları bilgilendirdi

21 Kasım 2017 14:44


AFAD Bingöl İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların afet ve acil durumlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla başlatılan ‘O Kahraman Benim’ projesi kapsamında üniversite öğrencileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Stant açan AFAD ekibi, ziyaret eden öğrencilere afet çeşitleri hakkında bilgi verirken, gönüllü olmaları için onları davet etti.


Büyük bir afet sonrası yardım faaliyetlerinin daha hızlı ve etkin olabilmesi için müdürlükçe eğitim alarak sertifikalandırılmış bilinçli vatandaşların büyük fayda sağlayacağını belirten AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin,hem kamu kurumlarının hem de mahalle muhtarlıklarının birçok faaliyeti kolaylaştıracağının kaydetti.




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