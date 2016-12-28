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28 Aralık 2016 17:10

Bingöl Belediyesi Yaşamspor Türkiye birincisi oldu

Bingöl Belediyesi Yaşamspor Türkiye birincisi oldu

28 Aralık 2016 17:10

Ankara’da gerçekleştirilen 81. Büyük Atatürk Koşusu’na Büyükler kategorisinde katılan Bingöl Belediye Yaşam Spor Kulübü, takım olarak birinci oldu.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 97. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen 81. Büyük Atatürk Koşusu, 27 Aralık 2016 tarihinde 171’i kadın, 640’ı erkek olmak üzere 811 atletin katılımıyla gerçekleştirildi. Büyükler kategorisinde 10 bin 800 metrelik güzergâhta koşulan yarış, Dikmen Keklikpınarı’ndan başladı. Yarışın startını Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Özekinci ile Ankara Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt verdi.
Atletler Dikmen, Cevizlidere, Türkocağı, Akdeniz, Gençlik Caddesi ve Anadolu Meydanı’nı takip ederek, yarışı TCDD Genel Müdürlüğü Ankara Garı önünde sonlandırdı.
Yarışmaya Bingöl’ü temsilen katılan Bingöl Belediye Yaşam Spor Kulübü, takım olarak birinci oldu. Bireysel sıralamada da kulüp sporcularından Üzeyir Söylemez 4’üncü, Yavuz Ağralı ise 6’ıncı oldu. Dereceye girenlere madalya ve kupaları, yarışın ardından Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen törenle verildi. Yarışı ilk 10 sırada tamamlayanlar, federasyon tarafından parayla ödüllendirildi.

Başkan Barakazi’den tebrik
Bingöl Belediye Yaşam Spor Kulübü’nün yarışmada takım olarak birinci olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, “Önemli bir organizasyonda yarışan atletlerimizin elde ettiği bu başarı, bizleri ziyadesiyle sevindirmiştir. Spora ve sporcuya verdiğimiz önem ve desteğin bu tür başarılarla taçlandırılması, gelecek için umut kaynağı olmaktadır. Kurumumuz bünyesinde faaliyet gösteren ve bu yarışmada birincilik kupası alarak bizleri gururlandıran antrenörlerimizi ve sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.



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