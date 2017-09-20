Bingöl-Gümüşhane kardeşliği buluşması

Etkinlik kapsamında Gümüşhane’den gelen heyet, Bingöl Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Karşılama törenin ardından düzenlenen programda konuşan Vali Mantı, Gümüşhane’de gösterilen kardeşliğe Bingöl’de misliyle karşılık verileceğini söyledi.

Gümüşhaneli hemşehrilerimizi kardeş olarak kabul ediyoruz diyen Vali Ali Mantı, “Bizlere çok gönülleriyle hitap ettiler. Ben Gümüşhane’de de söyledim, bizde Bingöl olarak sizlerin gösterdiği kardeşliği misliyle göstereceğiz. Biz aynı coğrafyanın, aynı ülkenin insanlarıyız. İnşallah aramızda ölene kadar bir kardeşlik, bir dostluk oluşur” dedi.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen projenin büyük yararlar sağlayacağına inandığını ifade eden Vali Mantı;"Gümüşhane ile kardeş olmamızdan dolayı çok mutlu oldum. Gümüşhane’yi ilk kez gördüm, insanları çok iyi. Zaten bizim milletimizin de özü temiz, bütün illerimiz güzel. Bizim ülkemiz Anadolu, ana toprağı, bütün mazlumların, mağdurların sığındığı topraktır. İnşallah ülkemizdeki ufak tefek böyle bizleri rahatsız eden eşek arısı vızıltıları var, bunlar en kısa sürede bertaraf edilecek. Ülkemizin her tarafı birbirinden güzel. Hepinize çok teşekkür ediyoruz, ufak tefek kusurlarımız olursa af ola”diye konuştu.

Programda konuşan Belediye Başkanı Barakazi ise, “Gümüşhane’den tüm duygularıyla buraya gelen kardeşlerimizi bağrımıza basıyoruz. Bu kardeşlik İnşallah baki olacak, İnşallah gelecekte de sadece bu iki şehir arasında değil, ülkemize de, insanlığa da örnek teşkil edecek pek çok güzelliklere buradan imza atmış olacağız” ifadelerini kullandı.

‘Kardeş Şehirler Projesi’ kapsamında 2 gün boyunca Bingöl’de bulunacak olan Gümüşhaneli heyet için çeşitli etkinlikler düzenleneceği bildirildi.