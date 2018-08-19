Bingöl Valiliği: "Zarar tespit çalışması devam ediyor"

Bingöl’ün Genç ilçesi Dedebağı, Güzeldere, Çamlıyurt ve Suveren Köyleri Çevresinde geçtiğimiz Salı günü çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bingöl Valiliği yangın ile ilgili yaptığı açıklamada, “Zamanında yapılan müdahaleler ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışması sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmaksızın yangın alanı şu an itibariyle tamamen kontrol altına alınmıştır. Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince, zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tazmini için yangın bölgesinde zarar tespit çalışmaları hassasiyetle devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.