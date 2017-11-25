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25 Kasım 2017 14:37

Bingöl’de "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü"

Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, vatandaşları ve muhtarları kadına yönelik şiddet konusunda bilinçlendirdi.

Bingöl’de

25 Kasım 2017 14:37


Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Genç Caddesi üzerinde stant kurarak, vatandaşları bilinçlendirdi. El broşürleri ve bilgi içerikli kitapçıkların dağıtıldığı standı ziyaret eden vatandaşlara, kadın haklarına yönelik de bilgi verdi. Hafta kapsamında Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından da merkez ve köy muhtarlarına yönelik eğitim semineri düzenlendi.


44 muhtarın katıldığı eğitimde, kadınların toplum içerisinde maruz kaldıkları fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel ve sözel şiddet türleri hakkında tanımlar ve örneklendirmeler ile yasal mevzuat kapsamında bilgiler verildi.


Eğitimin ardından yapılan açıklamada, “Erken yaşta evlilikler ve çocuk gebeler hakkında hem toplumun hem de yerel düzeyde muhtarlarımızın bilinçlenmesi büyük önem arz etmektedir. Maalesef günümüzde erken yaşta aile baskısı ile yapılan evlilik ve gebelik vakaları mevcuttur. Bu hususta yasal mevzuat kapsamında verilen hizmetler ve müdahale yöntemlerine değinilmiştir. Şiddet ve istismar ile birlikte aile, kadın, yaşlı, engelli ve çocuk Destek Hattı olan Alo 183 ile ilgili bilgilendirme yapılmış ve muhtarlarımızın soruları, karşılaştıkları vakalar üzerinden yapmaları gerekenler cevaplanarak sunum sona ermiştir” denildi.




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