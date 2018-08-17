Bingöl’de 28 arıcıya hibe desteği

Bingöl Arı Yetiştiriciliği Birliği koordinesi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün desteğiyle Genç Çiftçi Projesi kapsamında 28 arıcıya 42 adet arılı kovan hibe edildi. Arı Yetiştiricileri Birliği bahçesinde düzenlenen programa, İl Müdürü Burhan Bahadır, Birlik Başkanı Mehmet Can Üzer ve arıcılar katıldı.

Kent genelinde arılığın zenginleşmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer, hibe desteği bu yıl itibari ile son buldu. Arıcılarımıza birlik olarak sürekli destek verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün desteğiyle 28 arıcımıza malzeme dağıtımını gerçekleştirdik” dedi.

2016 yılında uygulanmaya başlayan Genç Çiftçi projesi kapsamında 604 yatırıma 18 milyon 120 bin TL destek verildiğini belirten İl Müdürü Burhan Bahadır ise, "Proje kapsamında 2018 yılı içinde kabul edilen 28 projenin arılı kovan ve arıcılık alet ekipman projesidir. Arılı kovan varlığımız 132 bin 433 olarak belirlenirken, arıcı sayımız ise bin 180 kişi olarak kayıtlara geçti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak son 16 yılda arıcılığa verdiğimiz destek ise 12 milyon 24 bin 799 TL’dir. Bu yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.

Program, hibe almaya hak kazanan arıcılara kovanların dağıtılması ile sona erdi.