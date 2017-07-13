Bingöl’de basma düzenekli 2 patlayıcı bulundu

Bingöl Valili tarafından yapılan açıklamada, "Kığı ilçesinde konuşlu 2’nci Jandarma Komando Komutanlığına bağlı birlikler tarafından icra edilen ’Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Sarıtaş -28’ operasyonu kapsamında Bingöl ili Yayladere ilçesi Gökçedal köyü kırsalında 2 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı madde bulunmuştur" denildi.

Açıklamanın devamında, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.