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13 Temmuz 2017 11:15

Bingöl’de basma düzenekli 2 patlayıcı bulundu

Bingöl kırsalında yürütülen operasyonda, 2 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu.

Bingöl’de basma düzenekli 2 patlayıcı bulundu

13 Temmuz 2017 11:15


Bingöl Valili tarafından yapılan açıklamada, "Kığı ilçesinde konuşlu 2’nci Jandarma Komando Komutanlığına bağlı birlikler tarafından icra edilen ’Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Sarıtaş -28’ operasyonu kapsamında Bingöl ili Yayladere ilçesi Gökçedal köyü kırsalında 2 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı madde bulunmuştur" denildi.


Açıklamanın devamında, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.




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