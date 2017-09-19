Bingöl’de baz istasyonu tepkisi

Merkeze bağlı Yenimahalle’de bulunan mezarlık alana, bir GSM şirketi tarafından baz istasyonu kurulacağı iddia edildi. İddia üzerine mezarlık alanında toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, GSM şirketine tepki gösterdi.

Mahallede yaklaşık 60 yıldır ikamet ettiklerini belirten Abdülaziz Burkay, bir GSM şirketi mezarlık alana baz istasyonu kurmak istediğini söyledi. Komşularıyla beraber dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Burkay, “Ben yetkililerin sorumluluk almasını ve sesimize kulak vermelerini istiyorum. Bir GSM firması, 4,5 G iletişimini daha güçlü kılabilmek için baz istasyonu kurulacakmış. Baz istasyonun kurulması bir tarafa kutsalımıza dokunmasınlar. Başka yerler seçsinler. Çocuklarımızın sağlığı tehlikeye giriyor. Burada yatan ölülerimize saygı gösterilsin” dedi.

50 yıldır bu mahallede yaşadığını dile getiren Nizamettin Basuğay ise , “Benim aileme ait on tane cenaze var burada. Baz istasyonu kurmayı düşünüyorlar. Biz mahalle sakinleri olarak razı değiliz. Devlet büyüklerimizden ricamız bunu durdursunlar” diye konuştu.

Açıklama yapan mahalle sakinleri, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.