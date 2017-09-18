Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 13:21

Bingöl’de eğitim müzesi açıldı

Bingöl’de, geçmişten günümüze eğitimi konu alan "İl Eğitim Tarihi Müzesi" açıldı.

Bingöl’de eğitim müzesi açıldı

18 Eylül 2017 13:21


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) talimatıyla Bingöl’de İMKB Bingöl Anadolu Lisesi’nde, geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyalleri, tarihi doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür, katalog ve fotoğrafların yer aldığı "İl Eğitim Tarihi Müzesi" açıldı. Vali Ali Mantı ile diğer protokol üyelerinin katıldığı törenle açılan müzenin, vatandaşa belirli günlerde açık olacağı belirtildi.


Ülkenin yıllar içinde eğitimde ciddi mesafeler katettiğini ve bu müzenin buna somut örnek olduğuna dikkat çeken Vali Ali Mantı, "2017-2018 eğitim-öğretim yılını açılışını Atatürk İlköğretim okulunda açtık. Daha sonra da 81 ilde planlanan ve açılışını yaptığımız Bingöl Eğitim Müzesini de açtık. Eğitimimizin yıllar arasında ne gibi değişiklikler ve gelişmeler olduğunu burada net bir şekilde gördük. Bunu da gördük ki ülkemiz, yıllar içinde çok büyük mesafeler kat etmiş. Daha da ileri mesafeler katedeceğine inanıyoruz" dedi.


Vali Mantı daha sonra, eğitim müzesine konulan ziyaretçi defterine dilek ve temennisini yazdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİNGÖL HABERLERİ
BİNGÖL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç