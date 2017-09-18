Bingöl’de eğitim müzesi açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) talimatıyla Bingöl’de İMKB Bingöl Anadolu Lisesi’nde, geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyalleri, tarihi doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür, katalog ve fotoğrafların yer aldığı "İl Eğitim Tarihi Müzesi" açıldı. Vali Ali Mantı ile diğer protokol üyelerinin katıldığı törenle açılan müzenin, vatandaşa belirli günlerde açık olacağı belirtildi.

Ülkenin yıllar içinde eğitimde ciddi mesafeler katettiğini ve bu müzenin buna somut örnek olduğuna dikkat çeken Vali Ali Mantı, "2017-2018 eğitim-öğretim yılını açılışını Atatürk İlköğretim okulunda açtık. Daha sonra da 81 ilde planlanan ve açılışını yaptığımız Bingöl Eğitim Müzesini de açtık. Eğitimimizin yıllar arasında ne gibi değişiklikler ve gelişmeler olduğunu burada net bir şekilde gördük. Bunu da gördük ki ülkemiz, yıllar içinde çok büyük mesafeler kat etmiş. Daha da ileri mesafeler katedeceğine inanıyoruz" dedi.

Vali Mantı daha sonra, eğitim müzesine konulan ziyaretçi defterine dilek ve temennisini yazdı.