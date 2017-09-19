Bingöl’de gazi ve şehit aileleri bir araya geldi

Bingöl Valiliği ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle kentteki gazi ve şehit aileleri için program düzenledi. Programa Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, 49’uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, kurum amirleri, gaziler, şehit ve gazi aileleri katıldı.

Şehit ve gazi ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Emin Çakan, maddi ve manevi desteklerin hiçbir zaman eksilmeyeceğini söyledi.

Ülke olarak değerlerine sahip çıkan bir millet olduklarının altını çizen Vali Mantı ise, "İyi veya kötü günde yalnız bırakmayan bir milletin mensuplarıyız. Bugün de hep birlikte ülke olarak gaziler gününü kutluyoruz. Gazi ve ailelerine uzun ömürler diliyorum. Ebediyete intikal eden şehitlerimizi ve bu ülke uğrunda canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onları yeri cennetin en ulvi makamıdır"dedi.