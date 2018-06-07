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07 Haziran 2018 16:53

Bingöl’de İŞGEM’in iş planı güncellendi

Bingöl’de İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) İş Planı Güncelleme Toplantısı yapıldı.

Bingöl’de İŞGEM’in iş planı güncellendi

07 Haziran 2018 16:53


Bingöl Valisi Ali Mantı başkanlığında İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) İş Planı Güncelleme Toplantısı yapıldı. Toplantıda kurucu ortakların görüşleri doğrultusunda ‘güncellenecek olan son iş planının birlikte gözden geçirilmesi, şirketlerin büyüme ortamı, danışmanlık pazarının geliştirilmesi, finansal sürdürülebilirlik, daha ileri kurumsal destek, mevcut firmaların çıkışı ve yeni firmaların girişi gibi konular ele alındı.


Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Mantı’nın yanı sıra, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Işık, FKA İl Koordinatörü İsa Telimen, İŞGEM Müdürü Cüneyt Çalık, İŞGEM Teknik Destek Ekibi Takım Lideri Soren Hjorth ve uzmanlar Durim Hoxha ile Serap Aydar katıldı.




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