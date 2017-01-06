Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 15:54

Bingöl’de kaçakçılık operasyonu

Bingöl’de kaçakçılık operasyonu

06 Ocak 2017 15:54

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir evin bodrum katında yapılan aramada, piyasa değeri 50 bin TL olan 10 bin 290 paket kaçak sigara ile 90 bin TL değerinde bin 800 kilogram işlenmiş tütün ele geçirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, bir evde yüklü miktarda kaçak sigara bulunduğu bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bingöl merkez Kültür Mahallesi sınırları içerisi Bingöl-Genç yeni çevre yolu üzerinde bulunan müstakil bir ev ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde, evin bodrum katında gizli bir bölmede siyah poşetler içerisinde piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan muhtelif markalarda toplam 10 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ile evin bodrum katında poşetler içerisinde ve kurumaya bırakılmış vaziyette piyasa değeri yaklaşık olarak 90 bin TL olan bin 800 kilogram işlenmemiş yaprak tütün ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak iki şahıs hakkında adli işlemlere başlanmıştır” denildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİNGÖL HABERLERİ
BİNGÖL HAVA DURUMU
2
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç