Bingöl’de kaçakçılık operasyonu

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir evin bodrum katında yapılan aramada, piyasa değeri 50 bin TL olan 10 bin 290 paket kaçak sigara ile 90 bin TL değerinde bin 800 kilogram işlenmiş tütün ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, bir evde yüklü miktarda kaçak sigara bulunduğu bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bingöl merkez Kültür Mahallesi sınırları içerisi Bingöl-Genç yeni çevre yolu üzerinde bulunan müstakil bir ev ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde, evin bodrum katında gizli bir bölmede siyah poşetler içerisinde piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan muhtelif markalarda toplam 10 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ile evin bodrum katında poşetler içerisinde ve kurumaya bırakılmış vaziyette piyasa değeri yaklaşık olarak 90 bin TL olan bin 800 kilogram işlenmemiş yaprak tütün ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak iki şahıs hakkında adli işlemlere başlanmıştır” denildi.