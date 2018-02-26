Bingöl’de kentsel dönüşüm projesi

Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Kültür Mahallesinde uygulanan ‘2. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’ kapsamında tapu devri işlemleri tamamlanarak, bakanlıkta dosyaları onaylanan hak sahiplerine 6’ıncı ayın kira bedellerinin hesaplarına yatırıldığını söyledi.

2017 yılı Eylül ayından itibaren kira yardımlarının yapıldığını belirten Başkan Barakazi, “Kültür Mahallemizde uyguladığımız 2. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında 676 tapudan oluşan bin 249 hak sahibimiz bulunuyor. Tapu devri işlemi tamamlanan 932 hak sahibimizin dosyaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında onaylandı. Bakanlıkça belediyemize gönderilen kira bedelleri, aylık 535 TL olarak 3’er aylık olmak üzere banka hesaplarına aktarıldı. Ayrıca bakanlığın son düzenlemesiyle kira yardımları 595 TL’ye yükseltildi. Hak sahiplerimiz için gelen kira yardımları eski uygulamadan yani 535 TL’den hesaplandı. Ancak aradaki fark için de müracaatta bulunduk. Bakanlıktan olumlu dönüş sağlanması halinde kira farklarını da vatandaşlarımıza ödeyeceğiz” diye konuştu.

54 tapudan oluşan 317 hak sahibinin tapu devri işlemlerinin devam ettiğini vurgulayan Barakazi," İşlemleri tamamlanan hak sahiplerinin dosyaları bakanlığa gönderilecek. Akabinde kira yardımı yapılacak. Henüz devir işlemlerini tamamlamayan hak sahiplerinin biran evvel işlemleri başlatması gerekiyor. Hak sahiplerimiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzde oluşturulan kentsel dönüşüm ofisini ziyaret ederek, hem bilgi alabilir hem de tapu devri işlerimde yardım talebinde bulunabilir. Tapu devirlerinin tamamlanmasıyla projenin ihale ve yapım aşamasına start verilecek” şeklinde konuştu.