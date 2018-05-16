Bingöl’de “Lider Çocuk Tarım Kampı”

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce uygulanan “Lider Çocuk Tarım Kampı” programı kapsamında ilkokul öğrencileri, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Yufka , Reçel ve Pekmez fabrikalarını gezdi. Sera da sebze yetiştirilmesini de yerinde gören öğrencilerin gezisine İl Müdür Vekili Ali Fuat Berdibek, öğretmenler yerde aldı.

ilkokul öğrencilerinde doğa bilinci ve çevre konusunda farkındalık oluşturmak için kamp programını 4 yıldır düzenlediklerini belirten Müdür vekili Ali Fuat Berdibek,"Bakanlığımız Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı Koordinasyonunda 2014 yılından beri ‘Lider Çocuk Tarım Kampı’ yapılıyor. Öğrencilere doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak için programı yapıyoruz"dedi.