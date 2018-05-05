Bingöl’de “Öğrenme Şenlikleri” renkli görüntüler oluşturdu

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımı arttırmak amacıyla ‘Öğrenme Şenlikleri’nin ikincisi düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan ‘Öğrenme Şenlikleri’nin açılış konuşmasını Vali Ali Mantı yaptı.

Vali Mantı konuşmasında," Kaos ve kargaşaların hüküm sürdüğü, gençliğimizin birtakım kötü filler, ideolojiler ve eylemler peşinde koştuğu ve ülkemizin de gerek ekonomik gerek maddi ve manevi olarak bunlar içinde boğuştuğu bir ortamda bulunuyoruz. Bunları yaşamamak için ülkemizi daha ileriye, daha müreffeh daha medeni ülkeler seviyesine çıkarmak için beşikten mezara kadar her birlikte topyekün kendimizi eğitmeliyiz. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini birinci derecede önemlilik arz faaliyetler arasında bulundurmamız lazım. Bu yaptığımız hem öğrenme şenlikleri hem de bir ve beraber bir araya gelmek, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi, dayanışma ruhumuzu hep bir arada tutabilmek için en büyük kazancımızdır. Ülkemiz bir ve beraber olduğu müddetçe ne hariçten ne de dahilden meydana gelebilecek, yıkıcı, bölücü her türlü eylemlerden uzak kalacağız” diye konuştu.

Daha sonra halk oyunları gösterisi ve unutulmaya yüz tutmuş yumurta, çuvalla koşma yarışmaları yapıldı. Kentteki kurum müdürlerinin katıldığı halat çekme yarışı ise büyük alkış aldı.Etkinlik çerçevesinde çeşitli kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı sergiler de ilgi gördü.

Valilik önünde düzenlenen şenliğe Vali Ali Mantı’nın yanı sıra 49’uncu Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Belediye Başkan Vekili Halim Sugü, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, Halk Eğitim Müdürü Selahattin Akıncı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.