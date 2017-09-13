Bingöl’de öğretmenlere, terörle mücadele semineri

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi personelleri tarafından proje kapsamında Belediye Kültür Merkezinde merkez ve ilçelerde görev yapan ortaöğretim öğretmenlerine, terörle mücadele semineri verildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle okul çağlarından itibaren gençlerin terörden korunması, terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı farkındalık oluşturularak bilinçlendirilmeleri konusunu anlattı.
Ayrıca seminerde öğretmenlerin, öğrenci ve velilerini şiddete varan aşırıcılık, terörizme yol açan radikalleşme konuları, mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirmeleri istendi.