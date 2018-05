Bingöl’de Ramazan öncesi ucuz et kuyruğu

Et ve Süt Kurumu Bingöl Satış Mağazasında kasapta kilosu 39 liradan satılan kıymayı 29 liradan, 41 liradan satılan dana kuşbaşıyı ise 31 liradan almak için kuyruk oluşturdu. Zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu satış mağazasında, vatandaşlar ortalama 1’er kilo et ve kıyma aldı.

Her ramazan öncesi bu yoğunluk ile karşılaştıklarını belirten Kurum Müdürü Burhan Coşkun, “Ramazan dolayısıyla fiyatlardan dolayı yaşanan bir yoğunluk var. Kasaplarda fiyatlar yüksek olduğundan dolayı Et ve Süt Kurumu’na rağbet bir hayli fazla. Kurum olarak 17 kasabımızla sadece mağaza için ortalama 20 büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi yapıyoruz. İlimiz dışında Tunceli, Muş, Elazığ ve Malatya’nın da et ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

Kasaplara göre vatandaşların 10 TL’ye yakın bir avantajı olduğunu belirten Coşkun, “Et fiyatlarımız kuş başı 31 TL, kıyma 28,75 kuruş ve biftek 36 TL’den vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Vatandaşa daha kaliteli, daha lezzetli ürünler sunuyoruz, sunmaya devam edeceğiz. Bu kalabalık her ramazan ayında ve bayramlarda yaşanan bir durum” diye bilgi verdi.

Kalabalıktan dolayı et alamadığını aktaran Ahmet Kaynar, “Ramazan öncesi et ve kıymamızı almaya geldik. Bu kurumun eti hem temiz hem hijyenik hem de ucuzdur"şeklinde konuştu.

Et alışverişini son güne bıraktıklarını ifade eden Hasan Berdibek’de, “Ramazan’a bir gün kala et alışverişimizi yapmak için et ve süt kurumuna geldik. Buranın etleri kasap ve marketlere göre daha hijyenik daha ucuz olduğu için tercih ediyoruz. Geldiğimizde yoğun bir kalabalık ile karşılaştık. Sabah saatlerinde geldik et kalmadı ama kesimi devam ediyor. Ramazan öncesi hazırlıklarımızı son güne bıraktık biraz da bunun azizliğine uğradık”ifadelerini kullandı.