Bingöl’de "Seçim Güvenliği" toplantısı

Bingöl Valiliğinde "Seçim Güvenliği" toplantısı gerçekleştirildi. Vali Ali Mantı başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcıları Cevat Gün ile Vali Tunahan Çil, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantının amacının yaklaşan 24 Haziran seçimleri olduğunun belirten Vali Mantı, seçimlerin en güvenli şekilde sonuçlanması için herkesin birlik ve beraberlik içinde çalışması gerektiğini kaydetti.

Konuşmasında Vali Mantı," Türkiye’nin önemli meselelerinden biri olan, hepimizi ilgilendiren, milletimiz geleceğini etkileyecek olan bir seçim var önümüzde. Bu seçimin huzur ve güvenlik içinde yürütülmesi, yapılması, milletimize, memleketimize en hayırlı şekilde neticelenmesi için bizlerin, idarecilerimiz ve özellikle muhtarlarımıza önemli görevler düşüyor. Bu görevi muhtarlarımızın en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Bizim amacımız, genelde Türkiye’de özelde Bingölümüzde seçimlerin karşılıklı anlayış, iş birliği, güven, saygı ve sevgi ortamı içinde yapılmasıdır. Herkes sandığa gider oyunu demokratik bir şekilde kullanır. Bizim amacımız, vatandaşın demokratik iradesine baskı yapılmamasını sağlamak. Muhtarlarımız köylerindeki, mahallelerindeki seçimlerin istikrarlı bir şekilde yapılması için her türlü tedbirleri almalıdır”dedi.

Ülkede son günlerde yaşanan ekonomik olaylara değinen Vali Mantı, “Ülkemiz içeriden ve dışarıdan çok ciddi saldırılar alıyor. Dolar üzerinde ciddi bir baskı yaparak şimdi ekonomik terör uygulamaya çalışıyorlar ama biz inanıyoruz ve güveniyoruz ki, bu milletin mayası sağlam. Bu millet aç kalır, susuz kalır ama vatanına ihanet etmez. Ülkesinin çökmesine asla müsaade etmez. Bu ülke zamanında çok ciddi kıtlıklar içinde yaşamıştır ama özgürlüğü, hürriyetin, bayrağını hiç kimseye teslim etmemiştir. İçeriden ve dışarıdan uğraşan ekonomik terör yaratmaya çalışanlara milletimiz fırsat vermeyecektir” şeklinde konuştu.