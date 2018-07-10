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10 Temmuz 2018 15:23

Çiftçiler uyarıldı

Bingöl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Burhan Bahadır, çiftçileri arayarak danışmanlık hizmeti verdiklerini iddia edenlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Çiftçiler uyarıldı

10 Temmuz 2018 15:23


Bingöl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Burhan Bahadır, son günlerde çiftçileri dolandırmaya yönelik olarak faaliyetlerin arttığını söyledi. Hiçbir kurum veya kuruluşla ilgisi olmayan danışmanlık firmalarının çiftçileri telefonla arayarak dolandırdığını belirten Bahadır, “2018 yılı Genç Çiftçi Projesi kapsamında projeleri geçen çiftçilerimizin gerek telefon ile aranarak gerekse kısa mesajlarla çeşitli adlar altında danışman firma olarak kendilerini tanıtıp projelerinin geçtiği bankaya ve ya farklı hesap numaralarına para yatırmaları gerektiğine ilişkin aramalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Çiftçilerimiz bu tarz aramalara itibar etmesin. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde ikamet durumuna göre il ve ilçe müdürlüklerimizle irtibata geçilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Ayrıca 2018 yılı genç çiftçi süreci devam etmekte olup, gereken evrak ve takip edilmesi gereken yol il ve ilçe müdürlüklerimizce çiftçilerimize bildirilmektedir” dedi.




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