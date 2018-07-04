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04 Temmuz 2018 22:14

Damlayan benzin ticari taksiyi yaktı

Bingöl’de bir ticari taksi, başka bir aracın benzin damlatması sonucu alev aldı.

Damlayan benzin ticari taksiyi yaktı

04 Temmuz 2018 22:14

Biranda tutuşan araç vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.


Olay, merkez Yenişehir Mahallesi Beşyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içinde müşteri bulunan ticari bir araç seyir halindeyken başka bir araçtan yola akan benzinin alev alması sonucu yanmaya başladı. Alev alan aracın içindeki sürücü ve müşteri, çevredeki vatandaşların ve esnafın yardımıyla araç içinden çıkarıldı. Araç yine esnaflar tarafından yangın söndürme tüpü ile söndürülürken, olası bir facianın önüne geçildi.


Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği geçici süreliğine trafiğe kapattı. Aracın çekilmesinin ardından yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.


Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü ve araç içinde bulunan müşterinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.




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