Ders zilinin çalmasına günler kala esnafın işi arttı

Bingöl’de bir öğrencinin kıyafet ve kırtasiye masrafı ortalama 500 TL’yi buluyor.

2017-2018 eğitim öğretim yılının 18 Eylül 2017 Pazartesi günü açılacak olması sebebiyle çocuklarına okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesi alacak aileler alışveriş yapmaya başladı. Okulların belirlediği kıyafet müfredatına göre belirli yerlerden alışveriş yapan aileler, fiyatların bu yıl arttığını dile getirdi.Öğrencilerin okul kıyafet masrafları 140 lirayı bulurken, kırtasiye masrafları ise sınıfına göre 250 ile 400 lira arasında değişiyor.

Ailesinde 3 kardeşine bu yıl yeni kıyafet alacağını söyleyen Ayetullah Elveren, kırtasiye masrafları ile birlikte maliyetin 500 liraya yakın olduğunu ifade etti.

Kardeşinin okul ihtiyaçları için alışverişe çıktıklarını belirten Elveren, "Okul kıyafetleri 125 lira tuttu. Buradan da kırtasiye alışverişine gideceğiz, bir öğrencinin bize masrafı 500 lira. İki kardeşim daha var onları da aynı şekilde giydirip kırtasiye alışverişine götüreceğim. Kıyafet ve kırtasiye masrafları pahalı bu fiyatların aşağı alınması durumunda öğrencilerimizi daha iyi şartlarda okutacağız" diye konuştu.

Yeni öğretim yılının başlamasıyla velilerin alışverişe çıktığını, yoğunluğun olduğunu aktaran esnaflardan Bayram Tezel ise, “Okul kıyafetleri geçen yıla oranla biraz daha yükseldi. Bunun sebebi de yükselen dolar kurlarıdır. Bu yüzden aileler biraz sitem ediyor. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz” dedi.

3 çocuk okuttuğunu söyleyen Ali Bedir de, "Çocuğum bu yıl liseye başlayacak. Okulun bize önerdiği kıyafetleri alıyoruz, fakat aldığımız yerlerde kıyafetler pahalı. Ben 3 çocuk okutuyorum. Bir öğrencinin kıyafeti 135 lira. Bunu 3 çocukta hesapladığımız zaman dünyanın parası ediyor ve sadece kıyafetten oluşmuyor. İstiyoruz ki devletimiz de esnafımız da bize yardımcı olsun" diye dile getirdi.

Bu yıl iki okulun kıyafetlerini sattığını ve geçen yıla oranla 10 lira gibi bir artışın olduğunu belirten esnaflardan Tahsin Bürlü, imkanlar ölçüsünden vatandaşa her konuda yardımcı olduklarını kaydetti.