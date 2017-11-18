Genç’te bin öğrenciye bot ve mont dağıtıldı

Gençli işadamları ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kış öncesi ihtiyaç sahibi aile çocuklarına yönelik ‘Minik Eller Üşümesin, Minik Ayaklar Donmasın’ kampanyasını başlattı.

‘100 değil, 1000 olsun’ sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında seferber olan Gençli girişimciler ve eğitim camiası, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için bin adet bot ve mont temin etti.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilen bot ve montlar, işadamlarıyla birlikte SYDV tarafından belirlenen öğrencilere hediye edildi.

Genç Şehit Hakan Akdere Kültür Merkezinde düzenlenen dağıtım törenine, Genç Belediye Başkanı M. Hadi Topraktan, Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, kurum müdürleri, Gençli girişimci işadamları adına katılım sağlayan Enver Ari, Yadin Satık, Recep Dinler ve öğrenciler katıldı.

Çok güzel bir vesile için bir araya geldiklerini aktaran İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, “Gençli girişimci işadamlarımız öğrencilerimize ne yapabiliriz diye bizi aradılar ve bizde böyle bir çalışma olursa güzel olur diye söyledik. Sağ olsun kendileri de bizden liste istediler biz de SYDV ile irtibata geçerek ihtiyaç sahibi bin öğrenci belirledik. Kış ayına hazırlandığımız bugünlerde çocuklarımız bu yüreği güzel insanlar sayesinde bot ve mont sahibi olarak artık okullarına üşümeden gidip gelebilecekler. Ben emeği geçen tüm girişimci işadamlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Programda kampanyaya destek veren 26 işadamının ortak basın metnini de okundu. Kampanyanın önümüzdeki süreçte devam edeceği ve hedefin 12 bin öğrenciyi giydirmek olduğu kaydedildi.

Daha sonda öğrencilere bot ve mont dağıtımı yapıldı.