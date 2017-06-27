Genç’te yaz Kur’an kurslarına yoğun ilgi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülkenin dört bir yanında başlatılan yaz Kur’an kursları, Genç ilçesinde yoğun bir katılımla devam ediyor. Yaklaşık üç ay sürecek olan kurslara katılan kız ve erkek öğrenciler, ayrı ayrı hocaları eşliğinde Kuran-ı Kerim öğreniyor.

Kurslara yoğun katılım sağlandığını belirten Merkez Yeni Camii imamı Yaşar Özer, “Camimizde erkek ve kız olmak üzere 400’ün üzerinde öğrencimiz ders görüyor. 4 erkek, 7 kadın öğretici olmak üzere 11 görevli ders veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın gönderdiği Dinimi Öğreniyorum Kitabı ve Elifba cüzlerini öğrencilerimize dağıttık. Kurslarımız sabah 9 ile öğlen 12. 45 saatleri arasında gerçekleşiyor. 2 ders Kur’an-ı Kerim, 1 ders de temel dini bilgiler olarak veriliyor. Camimizde 250 kız ve 180 erkek öğrenci ders görmektedir” dedi.

Camilerde çok güzel bir manevi atmosferin yaşandığını dile getiren Özer, “Çocuklarımız hem Kur’an-ı Kerim öğreniyor hem de camilere gelmeyi alışkanlık haline getiriyor. İlçemizdeki camilerde devam eden yaz Kur’an kurslarına olan ilginin daha da artmasını bekliyoruz. Velilerimizden çocuklarını camilere gönderip Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğrenmelerini sağlamalarını istiyoruz” diye konuştu.