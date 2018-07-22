Hırsızlar hac ve düğün için biriktirilen 100 bin lirayı çaldı

Olay, merkeze bağlı Kale önü Mahallesi Eski Yekmal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Eşref Bazman’a (47) ait eve girerek içerisinde 100 bin lira olan çelik kasayı çaldı. Eve geldikten sonra pencerenin açık olduğunu ve çelik kasanın çalındığı fark eden Bazman, durumu polise bildirdi. Polis hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bazman’ın hac için vize çıkarttığı ve gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

"Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan direk kasaya yönelmişler"

Yılladır hacca gitmek için birikim yaptığını belirten Eşref Bazman, "Kasada yaklaşık 100 bin lira vardı. Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan direk kasaya yönelmişler. Evde değildik. Bir görgü tanığı, evin yanına bir aracın yanaştığını, araçta 4 kişinin olduğunu, bunlardan birinin eve yaklaştığını gördüğünü söyledi. Zaten çelik kasa çok ağır, bunu bir veya iki kişi yapamaz. Pencereden kasayı indirirken PVC’yi kırmışlar, yere düşürmüşler. Toplanılan para sadece hac parası değildi, evin 4 erkeğinden biri bekardı, onu evlendirmek için biriktirdiğimiz parada onun içindeydi" diye konuştu.