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04 Ocak 2017 14:46

Kar üstünde karpuz keyfi

Kar üstünde karpuz keyfi

04 Ocak 2017 14:46

Bingöl’ün Genç ilçesinde yaz aylarında karpuzları kepeğin içinde zula eden esnaflar, kışın kar üstünde karpuz keyfi yapıyor.
Genç Küçük Sanayi Sitesinde marangozluk yapan esnaflar, yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan yerli karpuzu dükkanları içerisinde ki kepeğin içinde saklayarak kar yağışının yoğun olduğu dönemde çıkartıp gelen misafirlerine ikram ediyor. Sıcak yaz günlerinin serinletici meyvesi karpuzu kar yağarken yemenin ayrıcalığını yaşamak istediklerini söyleyen sanayi esnafı, “Yaz karpuzu gibi lezzetli olmasa da kış günü, kar altında karpuz yemek de varmış. Biz karpuzları yazın marangoz dükkanımızda ki talaşların arasında saklıyoruz. Kış geldiği zaman ise karpuzları çıkarıp gelen misafirlerimize kar üstünde ikram ediyoruz. Ama yine de her meyvenin kendi mevsiminde tadı oluyor” dedi.



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