Kazada hayatını kaybeden AK Parti’li Bingöl son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Bakanlar İsmet Yılmaz ile Osman Aşkın Bak da katıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Elazığ istikametine seyir halinde olan Emrullah Ataş yönetimindeki 35 KYL 76 plakalı araç, Malatya’nın Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi’nde yol kenarında bulunan menfeze çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Emrullah Ataş ve Gençlik Kolları Başkanvekili Siraç Bingöl olay yerinde hayatını kaybetti. Ataş’ın cenazesi Elazığ’da toprağa verilirken, Siraç Bingöl’ün cenazesi ise memleketi Bingöl’e gönderildi.

Bingöl için, merkeze bağlı Kurudere köyünde Kurudere Tugay İlkokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Ali Mantı, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ömer Serdar, Ejder Açıkkapı, Tahir Öztürk ve Metin Bulut, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, kurum müdürleri, ailesi, yakınları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Mecit Can tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Bingöl’ün naaşı köy mezarlığına götürülerek defnedildi.