Kazada ölen 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün sabah saatlerinde Bingöl-Erzurum karayolunda Çat ilçesi Parmaksız köyü yakınlarında meydana geldi. 34 SR 7769 plakalı otomobil ile 25 ED 535 panelvan tipi aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Kazada aynı aileden hayatını kaybeden sürücülerden Serdar Yasin, kız kardeşi Songül Coşkun, yeğeni Umut Coşkun, yengesi Binnaz Yasin’in naaşı Bingöl’ün Karlıova ilçesi Dörtyol köyüne getirildi. Köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından cenazeler yan yana toprağa verildi.
5 gün önce Şefika Yasin’in hayatını kaybetmesi nedeniyle Serdar Yasin’in kardeşi, yengesi ve yeğeni ile İstanbul’dan Bingöl’e geldikleri, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.