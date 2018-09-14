Millet Bahçesi'ne 2 bin ağaç dikilecek

Bingöl Belediyesi, fiziki yapımını büyük oranda tamamlandığı Millet Bahçesi'ne (Kentpark) 2 bin ağaç dikmek için çalışmalara başladı. İlk etap temin edilen 550 ağaç, ekipler tarafından titizlikle toprakla buluşturuluyor.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde 52 bin metre kare alan üzerine inşa edilen parkta, peyzaj çalışmalarına ağırlık verildiği belirtildi. Peyzaj çalışmaları kapsamında 550 adet çeşitli türden ağaç ve fidanın temin edildiği belirtilen açıklamada, yeşillendirme çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, “12 Haziran 2017 tarihinde 2 milyon 951 bin 394 TL'ye ihale edilen parkımızın fiziki yapımı büyük oranda tamamlandı. Parkımızda, çocuk oyun , engelsiz çocuk oyun, fitness alanları, kaykay pisti, bahçe satrancı, trambolin, bazalt yürüyüş yolları, akrilik ve kauçuk kaplamalı bisiklet yolları, oturma grupları, barbekülü piknik alanları, 4 içme suyu çeşmesi, WC'ler yer alıyor. Vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği parkımızı yeşillendirmek için başlattığımız peyzaj çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda temin ettiğimiz 550 ağaç düzenli bir şekilde toprakla buluşturuluyor. Çalışmalar kapsamında çeşitli türden 2 bin ağaç toprakla buluşturulacak” denildi.

Daha önce ihalesi gerçekleştirilen çimlerin de yakın zamanda toprakla buluşturulacağı vurgulanan açıklamada;" Ağaçlandırma çalışmalarıyla birlikte çim ekimi ve bakımı yapılacak. Yine seramızda yetiştirilen çeşitli türden çiçek ve fidanların da ekimi yapılacak. İlimizin en gözde parklarından olan parkımıza gerekli özen gösterilecektir. Bölgenin ender projeleri arasında yer alan parkımız vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte gönül rahatlığıyla zaman geçirebileceği mekan haline getireceğiz. Öte yandan yeşil alan çalışmaları kapsamında 8 yeni park inşa ettik. 18 parkımızda engellilere yönelik oyun grubu ve zemin iyileştirilmesi yaptık. 19 parkımızın bakım ve onarımlarını yaptık. Yeni parklarla birlikte İlimize kazandırılan yeşil alan miktarımız 94 bin metrekareye ulaştı. Zaman içerisinde tahribata uğratılan parkımız da ekiplerimizce hızlı bir şekilde onarılıyor”ifadelerine yer verildi.

Kültür Kavşağı ve Elazığ-Bingöl karayolu üzerindeki refüj ve yeşil alanların iyileştirildiği belirtilen açıklamada, yapılan çalışmalarla kent estetik bir görüntü kazandırıldığı aktarıldı.

Açıklamanın devamında, “Peyzaj çalışmaları kapsamında Kültür Kavşağı yeniden düzenlendi. Orta refüjlere çeşitli türden çiçek ve fidan dikimi yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla kültür kavşağı daha estetik bir görüntüye kavuşacaktır. Yine Bingöl-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu öğrenci yurdu önündeki yeşil alanda çalışmalar devam ediyor. Bakım ve onarımın yanı sıra ışıklandırma çalışması yapıldı. Sezonla birlikte orta refüjler, yamaçlar başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm mahalle ve bölgelerde peyzaj çalışmaları yapılacaktır” denildi.