Öğrenciler, arkeolojik kazı yaptı

Bingöl'de öğrenciler arkeolojik kazı alanını gezerek bilgi alırken, kazı çalışmalarına da katıldı.

Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından Solhan ilçesine bağlı Murat Köyü Nurik Höyük 1'de yapılan arkeolojik kazı devam ediyor. Devam eden kazı çalışmalarına Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ortaokulu Müdürü Ferhat Bayar, 3 öğretmen nezaretinde 23 öğrenci de katıldı. İş güvenliğinin önemine dikkat çekmek için öğrenciler kazı alanına baret takarak çıktı.Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç ve Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ortaokulu Müdürü Ferhat Bayar tarafından öğrencilere arkeoloji, müzeler ve tarihi eserler hakkında bilgi verildi.

Öğrencileri davet etmelerindeki amacın onlara kültür bilincini aşılamak olduğunu aktaran Arkeolog Mehmet Turan, "Çocukları buraya getirip arkeoloji hakkında genel bilgiler verdik. Müze neden vardır, müzenin amacı nedir onları anlattık. Çocuklara uygulamalı olarak kazı dersleri verdik. Kazı dersleri verirken kazı nasıl yapılır, hangi tekniklerde yapılır onları anlattık. Kazının işleyişi çıkan eserler neden daha dikkatli bir şekilde çıkartılır hakkında çocuklara bilgiler verdik" dedi.

Öğretmenlerden Nihat Kelbat ise "Bugün öğrencilerimizle güzel bir etkinlik yaptık. Şuan Murat köyünde bir kazı alanındayız. Öğrencilerimiz tarihi kalıntılardan tarihi nesnelerden geçmişlerini öğreniyorlar ve bu bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Bu çalışmada emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Özellikle Elazığ Müze Bölge Müdürü çok misafirperver davrandı ve bizlere yardımcı oldu kendisine teşekkür ediyoruz. Bizim öğrencilerimiz içinde hayatlarında unutamayacakları bir şey oldu. Dedelerine ve tarihine sahip çıkacak bir nesil yetişmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.