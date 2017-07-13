Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2017 10:15

Öldürülen teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Bingöl’ün Yayladere ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröriste ait mühimmat ele geçirildi.

Öldürülen teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

13 Temmuz 2017 10:15


Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl ili Yayladere ilçesi Gökçedal köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 erkek BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan arazi aramasında; 2 AK-47 piyade tüfeği, 1 m-16 piyade tüfeği, 1 RPG7 roketatar, 7 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 3 RPG7 roketatar sevk fişeği, 2 RPG7 antitank mühimmatı, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 el bombası, 1 gece görüş dürbünü, 1 video kamera, 3 video kamera bataryası, 1 el telsizi, 2 şemsiye ve 1 puşi ele geçirilmiştir” denildi.


Açıklamanın devamında, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİNGÖL HABERLERİ
BİNGÖL HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
BİNGÖL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 ŞEVVÂL 1438
  • 13 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:50
  • Güneş :04:57
  • Öğle :12:35
  • İkindi :16:30
  • Akşam :19:52
  • Yatsı :21:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!