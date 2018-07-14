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14 Temmuz 2018 15:07

Solhan’da şehit kabirleri ziyaret edildi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde, şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

Solhan’da şehit kabirleri ziyaret edildi

14 Temmuz 2018 15:07


Bingöl’de 15 Temmuz hain darbe girişimin ikinci yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor.Etkinlik kapsamında Solhan Ulucamiide 15 Temmuz Şehitleri için mevlit okutuldu. Daha sonra terör örgütü PKK tarafından 1993 yılında Bingöl-Diyarbakır yolunda şehit edilen Şehit Er Şirin Özdemir ve Kale köyünde katledilen şehit ailenin kabirleri Kaymakam Fatih Okumuş ve beraberindekiler tarafından ziyaret edildi.


Türkiye’nin yıllardır terör örgütleri ile mücadele verdiğini belirten Kaymakam Okumuş, “ Şehitlerimiz bayrağımız uğruna, vatanımız uğruna ve milletimiz uğruna mücadele etti. Bizlere düşen görev, onların emaneti olan bu ülkeyi sahip çıkmak. Geçmişten bugüne ve 15 Temmuz şehitlerimizi unutmamalıyız. Çocuklarımıza, gençlerimize onların kahramanlıklarını aktarmalıyız” diye konuştu.


Şehit mezarlığı ziyaretinde okunan Kur-an’ın ardından İlçe Müftüsü Osman Numanoğlu tarafından dua edildi.




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