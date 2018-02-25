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25 Şubat 2018 13:37

Suriyeli öğrencilere giyim yardımı

Bingöl’ün Genç ilçesinde eğitim gören 52 Suriyeli öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Suriyeli öğrencilere giyim yardımı

25 Şubat 2018 13:37


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Genç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi Suriyeli öğrenciler için çalışma yapıldı.Yapılan çalışmada ilçede Suriyeli 52 öğrenci tespit edilerek giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı.


İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Suriyeli çocukların eğitim görmelerinin önemine değindi.


Kaymakam Vural, “ Suriyeli çocuklarımızın da eğitimi ve geleceği için okula gitmeleri gerekli. Bu konuda bizler elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizlerin de bu konuda duyarlı ve gayretli olmanızı istiyoruz. Bizler aynı dinden ve kültürden gelen insanlarız. Aramızda sosyal yaşam olarak fazla bir fark yok. Suriye’deki savaşın da bir an önce bitip Suriyeli vatandaşların kendi ülkelerinde güven içinde yaşamalarını temenni ediyoruz” dedi.




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